Dieppe. Des agents des Finances publiques vont s'installer dans la ville

La ville de Dieppe fait partie des 50 collectivités retenues par le gouvernement pour accueillir un service des Finances publiques. L'annonce a eu lieu ce mercredi 29 janvier, après un comité de sélection mené par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des comptes publics.

Des locaux en centre-ville

À partir de 2021, des agents des services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), actuellement situés en Île-de-France, prendront place à Dieppe. "La nature exacte des services concernés de la DGFIP, leur dimensionnement, ainsi que le calendrier détaillé des opérations seront précisés dans un second temps", explique le ministère.

"Je me réjouis pour la vitalité de notre cité, je pense notamment aux écoles que ces familles d'agents viendront consolider, aux commerces de proximité et à la vie culturelle, sportive et associative", a réagi le maire de Dieppe, Nicolas Langlois. Les agents prendront place dans des locaux situés en ville, aménagés par Dieppe-Maritime. Le nombre d'agents qui seront affectés à Dieppe devrait être précisé dans le courant de l'été.