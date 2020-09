Calvados. Ifs lance un dispositif d'accompagnement des 16-25 ans 

Les jeunes de 16 à 25 ans ont désormais leur propre référente à Ifs. Cet accompagnement est né à la suite d'un diagnostic réalisé entre octobre et mars par la municipalité, ayant démontré la nécessité d'assister les jeunes adultes dans certaines de leurs démarches. L'idée principale de ce dispositif est "d'accompagner les jeunes sur la formation et l'emploi, les loisirs et la santé", explique Elodie Embareck, la référente des 16-25 ans. Comme accompagnatrice, elle pourra aider les jeunes à créer leur CV, monter une association ou encore à financer un projet. La Ville propose aussi aux jeunes Ifois une aide pour la formation BAFA et une autre pour le permis de conduire. "Tout ce qui régit, en fait, leur vie quotidienne", précise-t-elle.

Pour se faire connaître des jeunes, la référente se rend les jeudis midi dans les établissements scolaires de Ifs (lycée et IUT). "Il est important de maintenir le lien social, d'aller à leur rencontre et de leur poser des questions sur leur vie quotidienne." Elodie accueille les jeunes du lundi au vendredi, au Service jeunesse, 2 rue des Muguets à Ifs.