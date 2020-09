Normandie. Patrons de discothèques : une action coup de poing à l'Assemblée nationale

"Ce n'était pas prévu." Des patrons de discothèques ont mené, dans le calme, une action coup de poing, mardi 29 septembre à Paris, en s'enchaînant aux grilles de l'Assemblée nationale. Ils voulaient sensibiliser le grand public et les autorités sur leur situation, alors que leurs établissements sont fermés depuis presque sept mois à cause de la situation sanitaire. Parmi les manifestants, beaucoup de Normands et des Bretons. À l'image de Matthieu Lebrun, le patron du Milton à Saint-Lô, ils craignent "la prolongation de la fermeture de leurs établissements jusqu'au 30 avril 2021".

Deux parlementaires sont allés les rencontrer, le député du Calvados Christophe Blanchet, très impliqué dans le dossier, et le député de la Manche Philippe Gosselin.