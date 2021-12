Musique. M Pokora dévoile le clip de son nouveau titre "Si on disait"

M Pokora est de retour avec un nouveau titre !

Alors qu'il a dû annuler son Pyramide tour à cause des mesures sanitaires, le chanteur ne se repose pas pour autant ! Il vient de dévoiler le clip de son tout nouveau titre Si on disait, une chanson écrite par Vitaa, et annonce par la même occasion que son album Pyramide, qui avait été un gros succès, aura le droit à une réédition.

Un clip que vous pouvez découvrir ci-dessous :