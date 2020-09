Longues-sur-Mer. L'abbaye va pouvoir être restaurée grâce au Loto du Patrimoine

Elle était, en 2019, le monument emblématique de la Normandie au Loto du Patrimoine. L'abbaye Sainte-Marie de Longues-sur-Mer, dans le Bessin, va pouvoir financer, comme prévu, une partie de ses rénovations grâce à l'opération portée par l'animateur et historien Stéphane Bern. "Cela représente 30 % du montant total des travaux, estimés à 765 000 euros", indique Jérôme d'Anglejan, dont la famille est dépositaire de l'édifice du XIIe siècle depuis 1964. D'autres financements sont apportés par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et le Département du Calvados. "Pour le reste, environ 10 % de la somme, nous avons lancé une souscription ouverte à tous. Il reste 35 000 euros à financer", poursuit le propriétaire.

La rénovation doit notamment permettre de sauver l'église de l'abbaye bénédictine, dont la stabilité est menacée. "C'est une bombe à retardement, indique Jérôme d'Anglejan. Si on ne fait rien, dans un certain temps, demain comme dans deux siècles, il y a un réel risque d'écroulement." Il convient donc d'alléger le monument en enlevant les pierres au-dessus des voûtes, de consolider le bâtiment avec une charpente et de stabiliser l'ensemble. "Le Loto va aussi aider à changer les ardoises du réfectoire des moines."

Des travaux "made in Normandie"

Les travaux sont programmés pour 2021, avec d'abord la couverture du chœur de l'église. "Pour la pierre de taille, la charpente et le couvreur, des entreprises normandes ont candidaté. Le résultat des appels d'offres sera connu prochainement", détaille Jérôme d'Anglejan. L'inauguration de l'abbaye, dont la sauvegarde est par ailleurs assurée par une association de passionnés, est prévue pour les journées européennes du patrimoine 2022.