Dieppe. L'édition 2020 de la foire aux harengs annulée face à la Covid-19

L'événement avait attiré en 2019 plus de 150 000 personnes sur le week-end, selon la Ville de Dieppe. Cette année, contraintes sanitaires obligent, la foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques, prévue les 14 et 15 novembre, est d'ores et déjà annulée. "Le protocole sanitaire imposé par l'État pour les grands événements interdit des rassemblements excédant 5 000 personnes, justifie la Ville dans un communiqué. Une contrainte insurmontable qui empêcherait [...] de vivre pleinement la foire."