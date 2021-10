Les suicides sont plus nombreux en Haute-Normandie

En France, ils sont 160 000 à tenter de se donner la mort chaque année, et 10 000 d'entre eux y parviennent. La région haut-normande est durement touchée par les suicides puisqu'elle fait partie des régions où leur taux est parmi les plus élevés de France. Entre 2005 et 2008, le taux de décès provoqué par suicide était de 34,8 pour 100 000 hommes et de 10,22 pour 100000 femmes dans les deux départements hauts normands, alors que la moyenne nationale est respectivement de 23,5 et 7,8. En Haute Normandie, les territoires les plus touchés sont ceux de Dieppe et Evreux-Vernon.

Des campagnes de sensibilisation ont donc été lancées auprès des professionnels de santé ainsi que des bénévoles. Un annuaire recensant les ressources disponibles pour la prise en charge va être réalisé.

A court terme doivent également être mis en place des protocoles de prise en charge entre les services d'urgence et les unités spécialisées de psychiatrie générale et infanto-juvénile. Les structures d'écoute à destination des adultes et des adolescents vont aussi être développées et consolidées.

