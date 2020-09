Le Havre. Le port du masque devient obligatoire dans toutes les rues

Une nouvelle mesure au Havre, dans la lutte contre la Covid-19. Afin de réduire les risques de transmission du virus, la préfecture a pris un arrêté lundi 21 septembre pour rendre obligatoire le port du masque pour toute personne de plus de 11 ans, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, sur l'ensemble de la commune du Havre entre 7 heures et 2 heures du matin.

L'arrêté est valable à compter du lundi 21 septembre jusqu'au 18 octobre. Cette obligation ne s'applique pas à la forêt de Montgeon, au parc de Rouelles et sur la plage (à partir de la zone des galets et jusqu'à la mer). Jusqu'à présent, l'obligation ne concernait que le centre-ville et la promenade de la plage.