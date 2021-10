Braderie ce week-end : les commerces de Rouen à l'heure d'automne

D’après les organisateurs, près de 150 commerçants du centre-ville proposeront leurs produits à petit prix. En mai dernier, le beau temps avait permis d’attirer une foule nombreuse dans les rues piétonnes du vieux centre. "La mayonnaise prend et les commerçants sont satisfaits", croit savoir José Ortuzar, le vice-président des Vitrines de Rouen.

Cette fois-ci, l’association commerçante a décidé d’apporter une touche de nouveauté : un "espace enfants", entre le parvis de la Cathédrale et la place de la Calende. On y trouvera, dès 16h30 le vendredi et tout le samedi, des ateliers et animations variés : jeux en bois, maquillage, bricolage, peinture, etc.

Les chineurs, également amateurs de bonnes affaires, noteront enfin la présence d’un marché à la brocante, rue Eugène Boudin, en face du Palais de justice.

Pratique.

Plus d'informations sur www.vitrines-de-rouen.com