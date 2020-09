Normandie. Les entreprises de l'événementiel sonnent l'alerte rouge

Les entreprises de l'événementiel et du spectacle sont au bord du gouffre ! Depuis mars dernier, depuis le confinement, leurs activités sont au point mort. Les carnets de commandes sont vides, des événements sont annulés, comme ce fut le cas il y a seulement quelques jours pour le festival de musique en baie du Mont Saint-Michel Via Eaterna.

Ces entreprises n'ont aucune perspective de réelle reprise et une entreprise sur deux est menacée de disparition. Elles réclament donc un véritable plan de soutien spécifique aux TPE et PME de l'événementiel et du spectacle.

Pour alerter, ces professionnels lancent une "Alerte rouge" : partout en France, des bâtiments publics ou privés sont éclairés en rouge.

Frédérica Legeard-Lemée est la directrice de la société Contact qui possède cinq sites en Normandie et membre du Synpase (Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et évènementiel) :

Parmi les sites normands éclairés en rouge jusqu'à la fin de ce week-end des 19 et 20 septembre, l'abbaye aux Dames à Caen (Calvados), la Maison du Département à Saint-Lô (Manche), le Haras de Saint-Lô et la Fontaine Mouchel à Cherbourg.

L'abbaye aux Dames à Caen (Calvados). - Contact