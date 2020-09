Sud-Manche. Le festival Via Aeterna reporté à cause de la pandémie

Le festival Via Aeterna est reporté. La 4e édition de ce rendez-vous dans la Baie du Mont Saint-Michel n'aura pas lieu comme prévu, du 1er au 11 octobre. "La détérioration du contexte sanitaire et l'appel national à restreindre les rassemblements privés non indispensables nous conduisent au difficile choix d'annuler cette prochaine édition", écrivent ce jeudi 17 septembre les organisateurs dans un communiqué. Si la situation sanitaire dans la Manche n'est pas alarmante à ce jour, la venue des ensembles musicaux du monde entier et des spectateurs d'autres départements, où la situation est plus tendue, posait un réel problème en matière de sécurité sanitaire. "Les billets seront intégralement remboursés", indiquent les organisateurs.