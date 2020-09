Rouen. Nettoyage des sites incendiés, un processus long et parfois nauséabond

Un an après l'incendie de l'usine Lubrizol, le démantèlement s'est achevé au début du mois de septembre, mais le nettoyage du site n'est pas achevé pour autant. "Le 3 septembre, le dernier fût et les boues associées ont été évacués" et "le démantèlement est terminé", indique Cyrille Macé de Lépinay, l'ingénieur de Lubrizol responsable du nettoyage de la zone incendiée. Lubrizol doit encore terminer de nettoyer le sol en béton et les quais du bassin de rétention des eaux.

Des odeurs d'hydrocarbures

Pour rappel, ces vastes opérations ont démarré dès la fin octobre, avec l'enlèvement de fûts dangereux. Elles ont nécessité la mise en place d'une tente étanche autour du site et l'intervention d'un robot spécifique pour manipuler ces fûts. Ce n'est qu'à la fin janvier que l'ensemble de ces éléments ont été retirés du site de Lubrizol.

Des boues d'hydrocarbures ont été ensuite collectées et prises en charge par des entreprises spécialisées. Autant d'opérations qui ont été, par moments, sources d'émissions d'odeurs d'hydrocarbures autour du site, jusque dans une partie de l'agglomération rouennaise.

Concernant le site NL Logistique, le déblaiement des débris de l'incendie s'est achevé à la mi-août. Les deux entreprises ont désormais deux mois pour faire un diagnostic du sol avec des opérations de carottage. Si des pollutions sont repérées, des traitements supplémentaires seront nécessaires.