Seine-Maritime. Législatives (5e circonscription) : Jean-Christophe Loutre pour l'UPR

Huit candidats sont en lice pour l'élection législative partielle de la 5e circonscription de la Seine-Maritime dont le premier tour a lieu ce dimanche 20 septembre.

Un référendum d'initiative citoyenne

Jean-Christophe Loutre se présente sous l'étiquette de l'UPR. Âgé de 51 ans, ce conseiller funéraire, habitant de Barentin, défend sa candidature unique face aux sept autres postulants. "L'ensemble de ces candidatures adverses comptent déjà des députés à l'Assemblée, explique-t-il. Je suis une vraie opposition dans cette élection puisque nous, l'UPR, ne comptons pas de député [...]. Qui plus est, je m'engage à lancer dès le 1er octobre prochain la destitution du président Macron."

Jean-Christophe Loutre porte plusieurs projets pour la circonscription, dont un "référendum d'initiative citoyenne" sur la question de la présence de sites industriels à proximité des habitations "pour mesurer l'appétence ou non des concitoyens et voir avec eux comment on peut concilier les besoins de pôles industriels pour l'emploi et le cadre de vie".

