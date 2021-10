Dix jours de spectacle à la Maison de l'Université

"La salle de spectacle accueille 50 spectacles dans l’année", détaille Pierre Hébert, le responsable administratif, théâtre, musique ou même cirque des lieux. La rentrée culturelle, cette année, débutera le 2 octobre. Au programme : de nombreux évènements gratuits pour les étudiants. Et sur les différents campus.

Tout commencera à l’UFR de Sciences par un atelier cirque dirigé par Le Baron Perché et le club de jonglage de l’INSA. Jusqu’au 12 octobre, le menu de cette longue rentrée s’annonce dense : ateliers divers et variés, conférences, expositions et nombreux spectacles. Au programme : le concert du groupe Noise, les sketchs Hymne à l’Humour et Raymond Devos, textes innés et dits de la compagnie Still Kiddin’ et son atelier, l’atelier Slam animé par Monsieur Mouch, et bien d’autres évènements encore.

Pratique. Maison de l’université, Place Emile Blondel, à Mont-Saint-Aignan. Plus d’infos sur www.univ-rouen.fr/rentreeculturelle