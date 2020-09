Football (Ligue 2). Yoann Court, nouveau joueur du SM Caen

Si l'on a appris dans le week-end la rupture de contrat à l'amiable entre le SM Caen et Arnold Isako et si le rayon des départs devrait encore être sur le devant de la scène dans les prochaines heures, comme a prévenu Pierre-Antoine Capton, le rayon des arrivées au club Malherbiste a été également garni, ce lundi 14 septembre.

Yoann Court, ancien milieu du Stade brestois et libre de tout contrat depuis l'été, était bien sous le maillot "Rouge et bleu" à l'entraînement cet après-midi avec son numéro 13. Il vient de s'engager pour un minimum de deux saisons. Âgé de 30 ans, il compte plus de 250 matchs en Ligue 1 et Ligue 2 et reste sur une très belle saison à Brest. Tous les atouts d'une très bonne pioche, "c'est une très bonne solution parce que c'est un joueur à profil technique qui peut nous amener beaucoup", affirmait Pascal Dupraz, dès vendredi. L'arrivée d'Alexandre Mendy (Bordeaux) est elle aussi au centre des discussions. Elle pourrait, selon plusieurs sources girondines, intervenir dans quelques jours.