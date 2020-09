Calvados. Un prieuré remarquable de 1058 se cache au cœur de Creully-sur-Seulles

A l'occasion des journées européennes du patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre, le prieuré Saint-Gabriel dévoile ses plus grands secrets. Fondé en 1058 par l'abbaye de Fécamp, il est situé sur la route des abbayes normandes, à Creully-sur-Seulles. Le corps de logis abrite une salle de justice, un réfectoire ou encore la tour du prieur.

Sur place, retrouvez une roseraie de roses anciennes normandes, un jardin et une allée fruitière. Par ailleurs, ce week-end marquera la dernière occasion d'apprécier l'exposition "Regards sur les expositions passées" de 2003 à 2020. Lieu accessible de 14 h 30 à 18 h 30. Gratuit. Plus d'informations : 06 89 45 71 63/prieuresaintgabriel.fr