Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : ils ont reporté le plus beau jour de leur vie

L'esprit n'est plus vraiment à la fête, d'après les chiffres du secteur de l'événementiel et des mariages notamment, Covid-19 oblige. Erika Belia dirige Camille Déco au 14 rue au Blé, à Cherbourg-en-Cotentin. Elle propose aux couples de futurs mariés de louer du matériel de décoration et organise leur mariage à leur demande.

"Les gens ont peur"

Après avoir vu le nombre de couples reporter le "plus beau jour de leur vie" (14 mariages prévus en 2020 sur 34 reportés à 2021), elle est inquiète face à un potentiel durcissement des mesures sanitaires… Pour le moment, il n'y a pas de jauge limitée pour participer à un mariage, mais s'il devait y en avoir une, ce serait encore pire qu'aujourd'hui…

"Je suis inquiète car certains préfets (en France) et salles de réception en Normandie ont annulé des mariages… Et j'ai encore très peu de demandes de mariage pour 2021, car les gens ont peur, alors que l'année dernière, à cette même période, j'étais surchargée de demandes de devis."

La wedding planneuse sait qu'elle va perdre 25 000 euros de chiffre d'affaires pour 2020 par rapport à ce qu'elle avait planifié. Elle reste optimiste : une somme d'argent lui vient de la vente d'une maison qu'elle possédait en région parisienne. Mais elle ne se doutait pas qu'elle s'en servirait pour relancer son activité…