Caen la Mer. Onze points de collectes dans les centres commerciaux pour aider La Chiffo

La Chiffo, cette boutique solidaire a vu une partie de son stock détruit à cause de l'orage du dimanche 16 août. Cela a conduit l'association à lancer un appel aux dons pour récupérer des nouveaux produits.

Depuis vendredi 28 août, onze boxes de collectes ont été mis en place dans les centres commerciaux de Caen et ses alentours, notamment six situés en face du E.Leclerc piéton, dans la galerie des Rives de l'Orne, deux à la galerie de Cora à Rots et trois autres devant la boutique de La Chiffo, à l'intérieur du centre commercial Carrefour d'Hérouville-Saint-Clair. Grâce à ces dons de vêtements et de chaussures, la Chiffo va pouvoir continuer de vendre ses articles d'occasion.