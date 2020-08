Caen. Inondations : le chantier d'insertion La Chiffo lance un appel aux dons

La tuile après le Covid-19 pour La Chiffo, chantier d'insertion professionnelle à Caen : dimanche 16 août, à cause des forts orages, une grande partie des stocks de vêtements a subi un dégât des eaux : "On a jeté au moins 20 % des habits qui étaient prêts pour la rentrée", déplore Christine Juillet, la directrice de l'établissement. "On a besoin de nombreux donateurs, qui puissent ressortir de leurs armoires ce qu'ils n'ont pas mis depuis longtemps. Egalement les produits de fêtes, car ce sont des produits que l'on n'a pas pu récupérer et, en décembre, on fait un chiffre d'affaires de plus de 25 %." Pour donner, il suffit de déposer ses vêtements dans les bornes où se trouve un logo "La Chiffo", en don direct, mais aussi en porte à porte. "On dépose un flyer explicatif avec un sac dans les boîtes aux lettres et le donateur dépose le sac rempli devant son domicile le jour de la collecte." La situation était déjà compliquée avec le Covid-19 : La Chiffo avait dû fermer ses portes, ainsi les dons se sont faits rares. Sur les 5 000 pièces nécessaires pour avoir une nouvelle collection, elle n'en disposait que de la moitié.