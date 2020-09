Calvados. Le dispositif Zéro chômeur de longue durée bientôt étendu en France

Le mercredi 2 septembre, le maire de Colombelles, Marc Pottier, a reçu les députés et sénateurs du Calvados pour faire le bilan du dispositif de réinsertion baptisé "Territoires, zéro chômeur de longue durée" et inspirer le débat parlementaire.

Pour le maire, "un territoire qui se porte mieux est fondamental". Colombelles est l'un des dix territoires en France ayant testé ce dispositif de lutte contre le chômage longue durée, en créant, dès avril 2017, ATIPIC Emplois nouvelles générations. Cette association aide les chômeurs à retrouver un emploi dans les secteurs de l'informatique, des espaces verts, de l'événementiel et du maraîchage notamment, mais aussi à se réinsérer dans d'autres entreprises ou à s'investir dans un projet d'auto-entreprise.

"On en apprend tous les jours"

"J'étais au chômage depuis un an et demi et là, je commence à produire moi-même des légumes, raconte Jaouad Harrachi, un des bénéficiaires, grâce à ATIPIC, on apprend tous les jours, je souhaite que cela se développe ailleurs."

En août 2020, soixante-dix emplois supplémentaires ont été créés au sein d'ATIPIC. Pour Annie Berger, présidente de l'association, "c'est une démarche en tension et comme toute démarche en tension, elle présente des difficultés mais aussi de superbes réussites."

La commune de Colombelles souhaite, à travers le retour d'expérience sur le terrain, l'ouverture du projet à plus de territoires et une durée d'expérimentation plus longue que prévu par la loi.

La seconde phase du projet sera débattue à l'Assemblée nationale courant septembre.