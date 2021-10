En juillet 2012, le nombre d'intérimaires a diminué de 4,7% en Haute-Normandie, un peu plus que la moyenne métropolitaine (-3,5%). La Seine-Maritime (-5,9%) est plus touchée que l'Eure (-2,4%). En un an, le nombre d'intérimaires a chuté de 10,8% dans la région.

Près de 21.600 intérimaires ont travaillé en Haute-Normandie en juillet.