Calvados. Un dirigeant du club de foot découvert pendu dans la tribune

Un homme a été découvert pendu dans la tribune du stade de football d'Hermanville-sur-Mer au matin du lundi 7 septembre. L'alerte aurait été donnée par des lycéens qui allaient prendre le bus pour aller à l'école. Selon les premières informations, il s'agit d'un dirigeant et bénévole de l'entente Cresserons Hermanville Lion-sur-Mer Terre et Mer, un club de foot réunifié en 2017.

Une enquête est ouverte

Toujours selon nos sources, ce passionné de football était au club depuis plus de vingt ans. "Il était au stade quasiment tous les dimanches pour les matchs des seniors et des vétérans. Encore dimanche dernier, il affichait le score sur le tableau du match de Coupe de France contre Dozulé, raconte un des membres de l'association. Il était aussi très dévoué pour les enfants. Il ne parlait que de foot et était très informé sur l'actualité."

"C'est souvent lui qui ouvrait le club house, les vestiaires", ajoute un licencié.

Selon nos informations, l'homme se serait suicidé. L'enterrement aura lieu ce vendredi 11 septembre, à l'église d'Hermanville.

Le club indique que tous les entraînements, jusqu'aux catégories U11, sont annulés. Les autres sont délocalisés sur le site de Cresserons.