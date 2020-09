Caux Seine Agglo. L'agglomération renouvelle les canalisations d'eau potable

Depuis 2015, Caux Seine Agglo s'est engagée dans des travaux de renouvellement de canalisations d'eau potable. En cette rentrée, le chantier concerne Arelaune-en-Seine (La Mailleraye). Il s'agit de changer 2,7 kilomètres de canalisations (rue du Moulin, rue du bourg à Charol et Côte de Caveaumont). L'objectif est d'anticiper les fuites et les casses de réseau, très coûteuses. Les travaux commencent par le renouvellement de la canalisation principale puis par la reprise des branchements. L'agglo investit 520 000 euros HT. De plus, la municipalité d'Arelaune-en-Seine profite de ces travaux pour renforcer ses poteaux d'incendie, lui permettant d'accueillir de nouveaux habitants dans les années à venir.