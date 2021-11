Caen. Plastic Story : une exposition qui sensibilise sur la pollution marine

L'association Océanoplastic, créée en 2016, lutte contre les fuites de plastique dans les océans. Son exposition "Plastic Story" sera dévoilée au grand public à la Foire de Caen, du 21 au 30 septembre, afin de le sensibiliser à la pollution marine. "Des alternatives existent pour éviter les emballages en plastique, mais cela ne suffit pas. La mer est toujours polluée", explique Patrick Fabre, le président de l'association à Ouistreham.

On est tous responsables

Les bénévoles de l'association ont réalisé plusieurs collectes de déchets sur le littoral du Calvados et de la Manche. Ils ont aussi observé les poubelles des plages de la Côte de Nacre pour comprendre comment les déchets se retrouvaient dans les fonds marins. "La plupart des gens jettent leurs déchets à la poubelle, constate Patrick Fabre. Les poubelles sont ramassées tous les jours, mais entre le temps où elles sont remplies et le temps où elles sont vidées, il peut se passer pleins de choses."

L'association a remarqué qu'en cas de vent, tous les déchets qui débordent se retrouvent dans l'eau et que les mouettes viennent chercher à manger dans les poubelles. L'exposition permettra de faire de la pédagogie auprès des visiteurs. Une première partie s'attellera à faire un détour sur l'histoire du plastique, des pollutions et conséquences liées à ce matériau et aux alternatives qui existent. Face à une production de plastique qui augmente environ de 13 % par an, l'association aide justement les collectivités et les industriels à trouver des solutions. L'association prévoit également de mettre en place des ateliers participatifs pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes.

Pratique. Du 21 au 30 septembre à la Foire de Caen.