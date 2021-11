Calvados. A l'Assemblée, Christophe Blanchet passe sur le banc du MoDem

En cette rentrée parlementaire, le député de la 4e circonscription du Calvados, Christophe Blanchet, choisit de changer de groupe à l'Assemblée nationale. L'élu La République en Marche siégera désormais sur les bancs du groupe MoDem et apparentés. "Je reste clairement dans la majorité présidentielle en me retrouvant dans ce groupe, mais j'effectue un pas de côté pour mieux avancer", indique l'élu, qui dit vouloir "défendre des politiques sociétales novatrices". "Ce groupe est également une force de proposition pour aller plus loin sur de nouveaux sujets, avec une réelle liberté de ton pour faire progresser le projet présidentiel vers sa version originelle", estime Christophe Blanchet, dans un communiqué publié lundi 7 septembre.

L'élu, qui avait débuté la politique à l'UDF avant de rejoindre le MoDem, indique que ce changement de groupe ne l'empêche pas de "rester fidèle au mouvement En Marche".