Caen. Une nouvelle vie pour l'ancien couvent de la Visitation

C'est un nouveau chapitre qui débute pour l'ancien couvent de la Visitation, situé rue Caponière, à Caen. D'ici un an environ, des travaux débuteront pour transformer cette bâtisse construite entre les XVIIe et XIXe siècles en trente-sept logements. C'est le groupe Buildinvest, spécialisé dans l'immobilier de prestige, qui a remporté l'appel à projets lancé par la municipalité. La société quinquagénaire a déjà à son actif des dizaines de réalisations à Deauville, Bayeux, Honfleur, Pont-Audemer, etc. "Nous avons par exemple rénové l'ancienne Poste de Trouville-sur-Mer, avec en rez-de-chaussée un loft-atelier et sur les étages des logements", illustre Loïc Guinchard, directeur commercial.

Du studio au T5

Le projet caennais s'inscrit, lui, dans une rénovation plus vaste du quartier Lorge. Buildinvest va se charger de transformer les 2 300 m2 de bureaux en appartements de droit commun, du studio au T5. La rénovation est encadrée par l'architecte des bâtiments de France et la Direction régionale des affaires culturelles. "L'atout majeur de ce bâtiment, c'est qu'il n'a pas été bombardé pendant la guerre, la 'coque' est en bon état. Il est aussi situé dans l'hypercentre de Caen, dans un environnement verdoyant, poursuit Loïc Guinchard. Il y a peut-être eu des éléments remarquables à l'intérieur, mais qui ne sont plus visibles aujourd'hui. Il a du vécu depuis sa construction. Nous lui offrons une nouvelle vie avec l'installation de couples, de familles", poursuit Loïc Guinchard. La commercialisation débutera avant la fin de l'année, à environ 5 500 € le m2. Principaux acheteurs visés : des investisseurs privés qui proposeront du locatif. Ils bénéficient du dispositif fiscal Monuments Historiques, qui permet de déduire 100 % le coût des travaux de son revenu imposable.

Un bâtiment historique

L'ancien couvent de la Visitation a abrité des religieuses jusqu'à la Révolution française. Le cloître a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques en 1927, les autres monuments en 1988. Après le départ des sœurs en 1792, l'endroit fut transformé en caserne militaire, au XVIIIe siècle. L'église est d'ailleurs transformée en annexe militaire, avant d'être détruite lors des bombardements en 1944. Désormais, une partie du site abrite le Fond régional d'art contemporain, inauguré par le ministre de la Culture en mars 2019.

Attention à ne pas confondre l'ancien couvent avec l'actuel monastère des Visitandines, situé rue de l'Abbatiale, non loin de l'abbaye aux Hommes de Caen. Ce dernier est toujours en activité et abrite notamment le tombeau de Léonie Martin, sœur de Sainte-Thérèse de Lisieux.