Entretien. Rencontre avec le directeur du théâtre de Caen

Patrick Foll, directeur du théâtre de Caen.

Le théâtre de Caen est fermé depuis le vendredi 13 mars, comment avez-vous vécu cette période ?

"Très mal. On était parti pour faire une saison historique, mais tout s'est stoppé d'un coup. C'était un véritable crève-cœur. La moitié des levés de rideau de la saison ont été annulés, cela représente une vingtaine de spectacles.

Et d'un point de vue économique ?

35 000 billets étaient réservés de mars à juin. On a proposé quatre possibilités aux spectateurs : le remboursement intégral, qui représente 35 % des demandes, l'avoir, le report pour des spectacles déjà sauvés ou le don. On a eu un soutien exceptionnel, avec plus de 150 000 € récoltés. J'étais surpris de la solidarité que le public nous a apportée ! On est dans une situation financière sous contrôle, mais il ne faudrait pas vivre un deuxième confinement.

À quoi s'attendre pour la saison 2020-2021 ?

On ne fera pas de folies ! On a bossé comme des fous pour rebâtir tout le programme. Par exemple, on a réussi à recaler le Ballet royal de la nuit après six scénarios de date. On a une programmation riche, variée et grand public avec quatre opéras, deux comédies, mais aussi des créations avec la maîtrise de Caen. Une présentation de la saison virtuelle sera mise en ligne le 16 septembre.

Quelles seront les mesures sanitaires ?

Le public devra porter le masque dans la salle. Si l'on passe en zone rouge, il faudra laisser des places vides entre les groupes de réservation. Le bar sera ouvert, mais il faudra être assis. Il n'y aura pas de consommation au comptoir."