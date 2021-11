Calvados. Climb up débarque à Caen ! La 5e plus grande salle d'escalade en France

C'est officiel, Climb up accueillera ses premiers grimpeurs le jeudi 8 octobre, avenue Pierre-Mendès-France, aux Rives de l'Orne, à Caen. Il s'agira de la cinquième plus grande salle d'escalade en France. Les travaux ont débuté en décembre 2019. "L'espace est doté d'une surface de 1 400 m2, mezzanine comprise, et d'environ 1 600 m2 de surfaces grimpantes", précise le président fondateur François Petit. Il indique également que cet espace sera à la fois "un espace de vie" avec le côté bar, le sauna, et une "véritable salle de sport". La salle sera divisée en trois parties : les "fun climbing", qui s'adressent aux enfants et aux débutants de tous âges et qui permettent d'avoir une première approche de l'escalade, sans le côté sportif. Ensuite, viennent les murs à cordes, puis les salles de blocs. Tous ces pôles sont adaptés aux différents niveaux de difficulté. Qualité essentielle chez Climb Up : les ouvreurs. Ces derniers élaborent des voies en positionnant les prises sur les blocs et sur les murs à cordes. Ouverture le 8 octobre, 7j/7 de 8 heures à 23 heures.