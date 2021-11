Jobourg. Opération d'assistance à un voilier en difficulté au large de l'Île Chausey

Samedi 5 septembre à 15 h 15, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg (Manche) a reçu un message du voilier "Not Meg" qui venait de s'échouer dans le chenal Sound de Chausey, au nord de la Grande île.

Six personnes (2 hommes, 2 femmes et 2 enfants) se trouvaient à bord de ce voilier ; ils devaient abandonner leur navire.

Pour leur porter assistance, le CROSS Jobourg a alors engagé l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, basé à Maupertus (Manche) ainsi que le canot Père Delaby de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Chausey. À 15 h 53, les 2 femmes et les 2 enfants ont été pris en charge par la SNSM et déposés sains et saufs sur la Grande île de Chausey. Les 2 hommes sont restés sur le voilier, en attendant que la mer leur permette de repartir. À 19 h 06, le voilier s'est déséchoué et a pu reprendre sa navigation en sécurité.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, composez le 196 ou par VHF canal 16.