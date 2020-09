Calvados. Le port du masque devient obligatoire dans plusieurs villes

La préfecture du Calvados a pris des arrêtés pour obliger le port du masque dans certaines villes du département. Ainsi, à Deauville, le port du masque, déjà obligatoire dans certaines rues, est prolongé jusqu'au 13 septembre, date de fin du festival du film américain. Le port du masque est obligatoire dans les rues Désiré-Le-Hoc, Eugène-Collas, Avenues Lucien-Barrière, Edmond-Blanc, du casino, SEM, mais aussi sur la place Morny, la place Yves-Saint-Laurent et la promenade des planches. Dans certaines rues, le port du masque n'est que partiellement obligatoire.

A Douvres-la Délivrande, le port du masque est obligatoire du lundi au samedi, de 8 heures à 20 heures, et le dimanche de 8 heures à 13 heures, au niveau de la rue du Général de Gaulle, de la Place Lesage, de la Basilique, la rue aux Nobles et la route de Langrune.

A Cabourg, de 7 heures à 23 heures, il est obligatoire de porter le masque avenue de la Mer dans sa partie comprise entre l'avenue des Dunettes et l'avenue des jardins du Casino, Avenue du général Castelnau dans sa partie comprise entre l'avenue de la Mer et la fin de la boutique Gants, Avenue de la République dans sa partie comprise entre l'avenue de la Mer et l'avenue de Troarn, avenue du Président-Raymond-Poincaré dans sa partie comprise entre l'avenue de la Mer et l'avenue de Bavent et l'avenue de Jean-Mermoz entre l'avenue de la Mer et l'avenue de la Paix.

A Argences, il est obligatoire de porter le masque sur l'emprise du terrain d'évolution situé allée Val ès Dune, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 17 heures à 22 heures, le mercredi, de 13 heures à 22 heures, et tous les samedis et dimanches, de 9 heures à 22 heures. Ces arrêtés ont été pris jusqu'au 30 septembre.