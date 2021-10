Basket : le SPO Rouen impatient d'en découdre

Les joueurs du SPO Rouen se sont imposés dans le Trophée des Léopards et dans leur nouvelle antre du Kindarena, dimanche 16 septembre, après leur défaite la semaine passée contre Lille, en amical (80-70). Les joueurs de Laurent Sciarra ont bien su réagir dans ce tournoi normand, en dominant Evreux en finale (74-64), grâce notamment à un bon Wendell McKines, auteur de 29 points et 7 rebonds pour 30 d’évaluation. La veille, les Rouennais s’étaient déjà offerts le grand coup du week-end en s’imposant face au club champion de Belgique, le Spirou de Charleroi (80-60).

Le premier des deux derniers matchs de préparation a eu lieu mercredi 19 septembre contre Châlons-Reims (défaite 78-71) et le dernier se disputera vendredi 21 septembre au Portel. Le grand début des Normands en Pro B aura lieu à lui à Maurienne, vendredi 28 septembre. Une chose est sûre : les Rouennais semblent d'ores et déjà prêts et bien armés. Objectif, la Pro A.