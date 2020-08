Orne. Beaucoup d'enthousiasme pour la rentrée post-Covid de la Scène Nationale 61

[Rencontre] Après six mois d'interruption pour cause de Covid-19, c'est l'effervescence à la Scène Nationale 61, qui lance sa nouvelle saison 2020/2021. Rencontre avec sa directrice Régine Montoya.

D'Anne Consigny à Béatrice Dalle, de l'Alençonnaise Alice Zéniter à Daniel Auteuil, d'un cabaret érotique pour marionnette à Phèdre, 53 spectacles seront présentés au théâtre d'Alençon, mais aussi au Forum de Flers et au Carré du Perche à Mortagne, où des Show Time, soirées de présentation pleines de surprises, seront organisés : mardi 1er septembre à 20 heures à Flers, mercredi 2 à 20 heures au Carré du Perche et jeudi 3 à 18 heures et à 21 heures au théâtre d'Alençon (sur réservation indispensable au 02 33 29 16 96, sinon soirées à suivre en direct sur les réseaux sociaux).

"Un ministère qui ne se bat plus"

"Nous sommes tréééééés impatients de vous retrouver", poste la Scène Nationale sur sa page Facebook. C'est donc l'époque du renouveau, après l'annulation de tous les spectacles et de toutes les tournées depuis le 15 mars. "Je suis restée dans l'état d'esprit que tout allait recommencer, je suis beaucoup restée en contact avec les artistes", explique Régine Montoya, directrice de la Scène nationale 61, pour qui c'est aussi l'occasion de vider son sac sur "cette crise qui a mis en avant un ministère qui ne se bat plus, qui n'est plus suffisamment représenté". Mais elle explique porter beaucoup d'espoirs en la nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot, "qui sait comment fonctionne l'État, qui sait parler aux hommes politiques et qui sait aussi que si elle veut exister, elle doit se battre pour son ministère".

De nombreuses actions, moins visibles, complètent les représentations sur scène : "La face cachée de l'iceberg", selon Régine Montoya. "Un gros travail de terrain, là où la culture ne vient pas" : des jumelages avec des établissements scolaires, culture-santé, culture-justice, des artistes en territoire en zones blanches et un partenariat culturel avec le quartier de Perseigne à Alençon. Des temps de rencontre sont organisés, ainsi que les ateliers "Bonus des Anges", certains gratuits, d'autres pas, et cinq résidences d'artistes durant la saison.