Normandie pour la Paix . Billetterie ouverte et programme dévoilé dont plusieurs grands noms

Prévue initialement au mois de juin, la troisième édition du Forum Normandie pour la Paix aura bien lieu les jeudi 1er et vendredi 2 octobre à l'Abbaye-aux-Dames de Caen. Trois grandes conférences sont au programme sur le thème "Prévenir la guerre : répondre aux nouvelles menaces", afin "d'aborder les colères sociales et les défis démocratiques, les crises sanitaires, l'environnement et les enjeux climatiques pour la paix, les femmes dans la construction de la paix et le rôle des nouvelles technologies", précise la Région dans un communiqué.

Plusieurs personnalités participent

De grands noms ont d'ores et déjà confirmé leur venue, dont notamment l'écologiste Nicolas Hulot, le président de la fondation GoodPlanet Yann Arthus-Bertrand, l'anthropologue Jane Goodall, Gérard Araud, Jérôme Garcin, Antonio Guterres, Pierre Haski, Enrico Letta, Jean-Christophe Rufin et Barbara Hendricks. L'accès est gratuit, mais l'inscription est obligatoire, en ligne, pour les conférences, débats et nocturnes. La billetterie est ouverte à compter de ce mardi 25 août.