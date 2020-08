Natation . Eau Libre en Baie s'élance pour deux jours de compétitions à Jullouville

C'est un des seuls événements sportifs qui aura réussi à franchir le cap de la crise sanitaire du Covid-19 et c'est avec un plaisir légitime que les organisateurs d'Eau Libre en Baie vont voir les premières courses s'élancer depuis la plage de Jullouville, vendredi 28 août. Dans une volonté d'élargir au maximum l'éventail de participants et pour convenir à tous les niveaux de pratique, les épreuves ont été réparties en trois séances : de 1 000 mètres avec la Jullouvillaise, d'un relais 3 x 250 mètres et samedi 29 août, de la course à la plus longue distance, la Carollaise, avec ses 3 000 mètres de distance.

Écoutez Pauline Leroux, membre de l'organisation d'Eau Libre en Baie 2020. Elle détaille l'ensemble du rendez-vous des amateurs de nage en mer.

Les inscriptions aux épreuves sont encore possibles sur www.eaulibreenbaie.com