Les princes du reggae d'Israel Vibration débarquent au 106 de Rouen

Formé dans les années 70 et soutenu par Bob Marley, le groupe Israel Vibration, né en Jamaïque, fait maintenant partie du mythe reggae. Wiss, Skelly et Apple, “réunis” par une même maladie (la poliomyélite), trouvèrent ensemble leur foi en rastafari, une source inépuisable d’inspiration.

Encouragés par les 12 Tribes of Israel, ils enregistrent leur premier titre en 1976, un appel à l’unification du mouvement rasta. Le groupe renaît de ses cendres en 1988 et ne cesse depuis lors de parcourir la planète. D’abord trio, c’est aujourd’hui un duo réunissant Wiss et Skelly qui diffusent avec ferveur leur message de paix accompagnés par les Roots rasta.

Ce groupe phare de la Jamaïque dont la longévité est exceptionnelle est toujours très populaire en Europe. Après des années de scène, Israel vibration, n’a rien perdu de sa foi et de son énergie.

Pratique. Mardi 25 septembre, à 20h, au 106. Infos au 02 32 10 88 60.