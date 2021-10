La cavalière Rouennaise Leprévost l'emporte à Vienne

Pénélope Leprévost, âgée de 32 ans, vice-championne du monde par équipes, s'est imposée en barrage avec un sans faute et le chrono le plus rapide en 37 secondes et 16/100es, de peu devant Meredith Michaels-Beerbaum (38 secondes et 67/100es), Gerco Schröder, médaille d'argent aux Jeux Olympiques à Londres, terminant plus loin (40 secondes et 09/100es), tous deux réalisant aussi un sans faute.