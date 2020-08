[Interview]. Institut Normand des Sciences Religieuses : "La formation des laïcs importe à l'Église"

Pascaline Lano anime l'équipe pédagogique de l'Institut normand des sciences religieuses (INRS) qui sera inauguré à Caen le jeudi 10 septembre au 3 rue Nicolas Oresme.

Qu'apporte ce nouvel institut normand ?

"Il proposera le bac canonique de sciences religieuses, un diplôme universitaire adapté aux laïcs et délivré en trois ans, au lieu de cinq à huit ans aujourd'hui pour le bac canonique de théologie. A Caen, les étudiants pourront opter pour le temps plein, les lundis et mardis, pendant toute l'année scolaire, ou pour un jour par semaine à mi-temps. On pourra aussi venir en auditeur libre, pour suivre un cours par semestre, une session, etc. Nous serons sur place dès le lundi 24 août pour les aider à constituer leur programme."

A qui est-il destiné ?

"Il est adapté aux laïcs qui ont des responsabilités dans les paroisses : responsables de la catéchèse, du catéchuménat, les personnes chargées des obsèques... Ce sont aussi les fidèles qui viennent à titre privé pour grandir dans la foi. On y suivra des enseignements de base : la Bible, la théologie fondamentale et morale, l'ecclésiologie, le droit canonique, l'histoire de l'église, les langues bibliques, les sacrements... C'est tout un univers, la théologie."

C'est une formation dans l'ère du temps ?

"Le contexte actuel montre qu'il y a besoin de laïcs formés pour prendre des responsabilités auprès des prêtres, qui sont de moins en moins nombreux. Le jeudi 10 septembre, la conférence inaugurale de l'INSR à Caen sera donnée par Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. C'est un signe important, qui montre que la formation des laïcs est une question qui importe à l'Église."