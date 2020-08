Manche. Le conducteur s'endort au volant : son camion provoque un départ de feu

Les sapeurs-pompiers ont été engagés pour un accident de circulation et un départ de feu ce vendredi 14 août vers 7 h 30 sur la commune du Teilleul, au lieu-dit Les Masures. Un poids lourd a été retrouvé couché sur son flanc droit dans un champ, après que le conducteur se soit endormi, provoquant ensuite un départ de feu lié à une fuite d'huile entre la cabine et le réservoir, rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Le véhicule bâché, transportait 16 tonnes de céréales alimentaires conditionnées en carton et réparties en 24 palettes. Le relevage du véhicule était toujours en cours à 10h20, ce qui a engendré la circulation sur une seule voie sur la route départementale 976. Le conducteur est quant à lui sain et sauf.