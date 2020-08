Le Havre. Les sauveteurs en mer ouvrent leurs portes au public

Les sauveteurs en mer du Havre organisent samedi 15 août une journée portes ouvertes. L'occasion de présenter leur activité au public. Depuis le début de l'année, les 25 sauveteurs de la station havraise de la SNSM ont déjà réalisé 15 interventions (soit presque autant que sur l'ensemble de l'année 2019), malgré les presque deux mois de confinement. L'activité a été forte en juillet avec des interventions concernant des avaries de moteurs, des évacuations sanitaires, des accidents de baignade ou de plongée sous-marine ou encore des personnes isolées par la marée. Mais la SNSM a besoin de dons pour fonctionner. La station du Havre a un budget annuel de 50 000 €.

Le programme de la journée portes ouvertes à la SNSM du Havre. - .

La station SNSM du Havre (à côté de la digue Augustin Normand) ouvre ses portes samedi 15 août (10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h). Le public profitera de démonstrations de sauvetage (11 h et 15 h), de la visite de la vedette, de la station et d'un stand de vente de produits SNSM. C'est aussi l'occasion de discuter avec les bénévoles et les sauveteurs.