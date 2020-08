Sud-Manche. Une maison en feu : un homme de 64 ans blessé

Un incendie a eu lieu mercredi 12 août vers 19 h dans une maison à Saint-Martin-de-Landelles, dans le sud-Manche. Le feu a atteint le rez-de-chaussée et le premier étage. A l'arrivée des secours, la moitié de la toiture était embrasée. Trois lances à eau ont dû être utilisées pour éteindre le sinistre, dont une sur échelle arienne. L'occupant des lieux, un homme de 64 ans, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital d'Avranches. D'après les secours, il devra être relogé. La moitié de la maison est endommagée. Au plus fort de l'intervention, 28 sapeurs-pompiers ont été engagés sur place, provenant des centres de secours de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Isigny-le-Buat, Avranches, Saint-James et Juvigny-le-Tertre.