Ils s'acharnaient sur les rétroviseurs

Les faits se sont passés rue Jeanne d'Arc, à Rouen et ont été commis par deux hommes complètement excités et passablement ivres. La brigade anti-criminalité, en patrouille dans le secteur ce mercredi 26 septembre, vers 2h45 du matin, voit deux individus s'acharner sur le rétroviseur d'un véhicule. Ils s'avancent alors pour les interpeller mais les casseurs accélèrent le pas et continuent leur petit manège. Ils sont finalement rattrapés rue Guillaume le Conquérant. Agés de 20 et 21 ans et habitant Rouen, tous les deux ont été emmenés à l'Hôtel de police.