[Basket] Rouen. Pro B : recrues, jeunes, retour majeur... Le coach du RMB passe ses troupes en revue

Plus d'une semaine après la reprise de l'entraînement, le Rouen Métropole Basket dispose d'un effectif pratiquement complet. Un luxe, alors que des joueurs étrangers font encore défaut à certains concurrents, à cause des restrictions sanitaires. Si quelques mouvements sont encore attendus, avec un départ et une arrivée possibles, le coach Alexandre Ménard semble confiant dans les capacités de ce groupe qu'il a patiemment constitué. Poste par poste, il se livre pour Tendance Ouest à une petite revue d'effectif.

Poste 1 : Earl Calloway (USA, passeport bulgare) - 36 ans - 1,91 m - n°33

"Earl Calloway c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant 12 ans, quand il est arrivé en Europe, à Zagreb. Il a fait une grosse carrière : de l'Eurocup, de l'Euroligue, du championnat d'Europe... C'est un joueur qui est référencé, vétéran, qui connaît son corps. Il va nous apporter de l'expérience, de la connaissance du jeu, de l'adresse aussi. Il est aussi venu pour amener du leadership : on n'imagine pas un garçon comme lui venir en Pro B juste pour découvrir la France. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de Rouen pour vivre, il a gagné bien assez d'argent comme ça mais il se fixe encore des challenges."

Poste 1 : Marcus Gomis (FRA) - 20 ans - 1,84 m - n°4

"Je trouve que c'est le complément parfait d'Earl. Plein de jeunesse, beaucoup de choses à découvrir, des qualités athlétiques très intéressantes... Il a un vrai bras, beaucoup d'adresse ! Il a encore des choses à apprendre sur le jeu, d'où sa complémentarité avec Earl. Et puis, il va apporter de l'effervescence et de l'enthousiasme. C'est important avec les jeunes, ça amène un peu de fraicheur."

Poste 2 : Samir Mekdad (FRA) - 33 ans - 1,88 m - n°17

"Il est sous contrat avec nous donc si Samir doit rester, il restera et il s'entrainera avec nous sans aucun problème. S'il a la chance de trouver un projet sportif qui lui convient, on ne le retiendra pas. Il n'y a rien de personnel, je pense que Samir est une très bonne personne et il n'y a rien à dire sur son comportement. C'est simplement que dans l'équipe que l'on veut construire, on n'a pas trouvé de place pour lui."

Poste 2 : une recrue majeure espérée

"Actuellement on scrute le marché puisqu'il nous reste une place d'étranger sur ce poste. On n'a pas encore trouvé chaussure à notre pied... Si on prend un joueur, c'est quelqu'un qui va donner à l'équipe une autre dimension, un joueur d'impact. Le profil recherché c'est quelqu'un qui apporte encore de la création, quelqu'un qui aura de l'adresse."

Poste 2 : Benoit Injaï (FRA) - 23 ans - 1,86 m - n°76

"Il vient de prolonger pour trois ans et c'est une vraie satisfaction ! C'est quelqu'un qui a montré par son enthousiasme et sa détermination qu'il avait sa place en Pro B, chose qui n'était pas gagnée il y a deux ans... Cet aspect mental est très important. Il peut aussi être très rentable et efficace par son activité et par ses courses. Il a encore une marge de progression qui est très importante. Et puis 'Ben', il fait perdurer cette tradition d'avoir des joueurs formés au club comme Félix Michel ou Carl Ponsar. Je suis fier pour le club qu'il puisse faire partie de l'effectif pro."

Postes 2 et 3 : Pierre-Étienne Drouot (FRA) - 29 ans - 1,94 m - n°8

"C'est un joueur que je connais bien, parce qu'il est passé par Le Mans. J'aurais bien aimé le faire venir plus tôt mais il avait des opportunités en Jeep Élite à Cholet, à Boulazac et au Portel. C'est quelqu'un qui brille d'abord par son attitude : exemplaire, pointilleux, précis... Il apporte aussi une valeur athlétique. Sur le poste 2 il peut apporter de la puissance, sur le poste 3 plutôt de la vitesse... J'aime les joueurs polyvalents ! Il doit retrouver du plaisir avec nous en ayant plus de responsabilités. Il nous faut un "PE" qui assume et qui ne va pas se cacher : ça tombe bien, c'est pas son style ! Il a signé pour trois ans, donc il veut s'installer sur la durée."

Poste 3 : Emmanuel Monceau (FRA) - 24 ans - 1,95 m - n°3

"J'espère vraiment qu'il est débarrassé de tous ses soucis physiques. On n'a pas encore eu la chance de voir Manu sur une saison complète à son meilleur niveau. C'est l'une des attentes que l'on a pour lui. On se rappelle tous de combien il peut être dominant quand il est en pleine possession de ses moyens. Il va nous amener l'expérience du groupe et du travail avec moi depuis maintenant trois ans. On compte sur sa joie, son excitation, son côté bestial... Il a aussi beaucoup progressé dans l'adresse."

Postes 3 et 4 : Quentin Ruel (FRA) - 20 ans - 2,02 m - n°9

"Quentin, il va naviguer vraiment entre les postes 3 et 4. Quelque part, il va remplacer Carl Ponsar dans ce rôle de tweener (joueur capable d'évoluer à deux postes, NDLR). Il va très haut, surtout quand il est lancé. Il a aussi une capacité à étirer les défenses, il a un vrai bras ce garçon. La balle part très facilement, et c'est quelque chose dont on a besoin pour ouvrir les espaces dans la raquette. Lui fait partie des joueurs capables de marquer de loin. Il arrive en prêt de Cholet avec des repères différents : ce sera sa première vraie saison en pro. On sait tous qu'il y a cette notion de "rookie wall", mais j'ai confiance en lui et j'ai envie de l'aider à se développer."

Poste 4 : Zimmy Nwogbo (USA) - 28 ans - 2,01 m - n°32

"Zimmy, tout le monde le connait bien maintenant... L'année dernière il a souffert, il a serré les dents, il a joué blessé à cause de son genou. Il a profité du confinement et du repos pour faire un très bon travail avec Alexandre Demazières (le kiné, NDLR). Il revient presque tout neuf ! On sait combien il peut être dominant en attaque comme en défense. Il apporte de la verticalité, du rebond, de la finition près du cercle... Il faut le manager dans l'entraînement, il faut individualiser les charges de travail. On compte sur son association avec Amin Stevens car ils ont déjà joué ensemble, en high school aux États-Unis."

Postes 4 et 5 : Amin Stevens (USA) - 29 ans - 2,06 m - n°11

"Amin, c'est quelqu'un qu'on connait très bien. Il ne fuit pas ses responsabilités et il vient pour être un leader. Il a une capacité à scorer, il peut jouer 4 ou 5. Il amène du scoring, du rebond et de la passe aussi car il sait être altruiste. C'est un danger permanent avec de la mobilité, il n'est pas facile à suivre ! Pour moi, c'était le MVP en puissance de la saison 2017-2018 (lors de son premier passage à Rouen, NDLR) mais il s'est fait 'voler' le titre."

Poste 5 : Earvine Bassoumba (CGO) - 24 ans - 2,05 m - n°30

"On a voulu le prolonger très tôt pendant la saison mais lui voulait se donner du temps pour regarder le marché. Il était sollicité mais on a réussi à le convaincre. Il progresse tous les ans, en terme de temps de jeu et en efficacité. C'est quelqu'un qui a encore une marge de progression mais que l'on ne doit plus considérer comme un jeune. Il doit faire des choses et produire quand il rentre sur le terrain. Il a montré qu'il peut être solide, il s'entraîne beaucoup et il se blesse rarement. Il amène un côté dur et athlétique en défense, qui est important à mes yeux. Mais il aura aussi plus de responsabilités cette année en attaque."

Deux jeunes à l'affût

"On a David Gassaud, qui est un poste 4 en devenir (19 ans, 2 m). Il a été sollicité aussi mais il a voulu rester parce que sa formation n'est pas terminée. Il faut encore qu'il construise son corps, il est capable d'être très dur. Il a encore beaucoup de choses à apprendre car il n'a que trois ou quatre ans de basket. Il travaille mais il doit encore être patient. J'attends qu'il s'affirme avec la Nationale 3, il doit la porter sur ses épaules de manière régulière.

À ses côtés on a Ambroise Couture (18 ans en novembre), qui était déjà au club la saison dernière. C'est un poste 4 aussi, qui peut un peu se décaler au poste 3. Il a eu une blessure la saison dernière et devait reprendre au moment du confinement donc il manque de rythme. C'est un gaucher qui a de l'avenir mais qui a une belle marge de progression, surtout sur le plan physique. Il doit maintenant sortir de sa coquille, amener de l'effervescence, être plus extraverti et montrer de l'enthousiasme. C'est ça que l'on attend de la part d'un jeune !"