Seine-Maritime. Une reprise pas comme les autres pour le Rouen Métropole Basket

Le bruit des rebonds du ballon, l'ambiance d'une salle d'entraînement, le contact de la peau avec la surface de la balle... Toutes les sensations sont décuplées, après plus de quatre mois de coupure complète. Une page qui est en train de se tourner puisque le Rouen Métropole Basket a repris le chemin de l'entraînement le lundi 3 août. L'occasion de faire le point sur l'actualité du club de Pro B avec son coach, Alexandre Ménard.

Comment se passe ce début de préparation pas comme les autres ?

"C'est une reprise inédite, pour les raisons que l'on connaît tous... Il faut apporter beaucoup de précision et faire les choses très progressivement. On a affaire à des garçons qui ont essayé de s'entretenir de leur côté avec un programme physique mais les conditions ne sont pas les mêmes que dans un club, encadré et avec des partenaires chaque jour. Là il faut éviter les blessures et les cassures."

Concrètement, qu'est-ce que cela change dans la préparation ?

"Déjà, on leur a donné un programme à faire chez eux en juillet avec du tracking : c'est-à-dire que l'on a suivi ce qu'ils faisaient et ils envoyaient leurs données chiffrées, ce que l'on ne faisait pas d'habitude.

En plus, on a repris deux semaines plus tôt que d'habitude pour laisser plus de temps à cette préparation des organismes, pour l'aérobie, pour le foncier, renforcer les muscles et les tendons... C'est nécessaire avant de jouer au basket, qui est un sport brutal qui demande de la vivacité, des arrêts et des sauts."

Est-ce que la situation sanitaire a aussi chamboulé le recrutement ?

"Dans un premier temps, ça a rendu les choses plus faciles parce qu'on a eu beaucoup de temps pour observer les joueurs. Ensuite, ça a compliqué parfois les choses parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer au niveau des règlements pour les faire venir, avec l'espace Schengen, avec les interdictions d'entrée sur le territoire... On a quand même pu profiter du fait qu'Amin Stevens était déjà en France donc on n'a pas eu de problème de passeport ou de visa, Zimmy Nwogbo est resté en France pour faciliter les choses et Earl Calloway a pu venir grâce à son passeport bulgare, après avoir fait un test PCR aux États-Unis."

Ce retour d'Amin Stevens, est-ce un pari risqué ?

"Amin a quand même joué jusqu'en février, il était très performant dans un championnat d'Israël 2 qui est en dessous de son niveau réel. Il a eu une blessure qui n'est pas une rupture du tendon d'Achille, mais plutôt de la jonction myotendineuse, ce qui est moins grave. Il a beaucoup travaillé avec Alexandre Demaziere (le kiné du club, NDLR). Je suis agréablement surpris par l'état dans lequel on le retrouve. Il est motivé, il est sérieux et il me rappelle le Amin d'il y a trois ans. Il a beaucoup d'ambition et on l'a aussi recruté pour ça !"

Doit-on encore s'attendre à des mouvements dans l'effectif ?

"Samir Mekdad s'entraine avec nous, il est sous contrat, il a toujours eu une attitude irréprochable. Mais dans l'équipe qu'on veut construire, on n'a pas trouvé de place pour lui. S'il doit rester, il restera. S'il a la chance de trouver un projet sportif qui lui convient, on le laissera partir sans problème. Actuellement, on scrute le marché car il nous reste une place d'étranger sur ce poste 2. Pour le moment, on n'a pas trouvé chaussure à notre pied. Si on prend un joueur, c'est pour apporter une vraie plus value. Quelqu'un qui amènera encore de la création, qui aura de l'adresse."

Avec ces recrutements, est-ce que la masse salariale progresse encore cette saison ?

"Les dirigeants maîtrisent ce sujet mieux que moi. On sait qu'avec le Covid on navigue encore à vue même si un budget a été déposé à la Ligue nationale de basket, bien entendu. Aujourd'hui, on reste sur la même masse salariale que la saison dernière mais on a une marge. Si jamais on pouvait prendre un joueur, on serait en nette progression sur ce point-là."

Dans ce contexte, quels objectifs peut viser le RMB cette saison ?

"C'est un peu bateau mais c'est très tôt pour le dire. Il y a des équipes qui ont montré leurs ambitions : Fos-Provence, Nantes, Blois, Nancy, Antibes qui n'a pas fini son recrutement, Paris qui a un budget bien au-dessus du lot et qui peut encore faire venir un joueur comme on n'a jamais vu en Pro B... Nous, de notre côté c'est difficile de nous étalonner avec un effectif modifié, avec des paris. Si on arrive à rajouter un joueur, on voudra voir vers le haut. Les play-offs sont un minimum, mais si on trouve le joueur idoine on visera encore plus haut."