[Carte] Calvados. A partir de lundi, 435 kilomètres de routes repassent à 90 km/h

L'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur l'ensemble des axes routiers à double sens, sans séparateur central, aura donc duré deux ans, dans le Calvados. A partir de lundi 17 août, on sera libre d'appuyer - un peu - sur le champignon. Le Conseil départemental a choisi de repasser trente-sept tronçons, soit 435 kilomètres de routes, à la vitesse maximale autorisée de 90 km/h.

Le département a dévoilé les axes concernés. - Département du Calvados

8 % du réseau routier

Cette décision politique a fait l'objet de six mois d'études et d'une concertation avec les élus du territoire. Les axes retenus - qui représentent moins de 8 % du réseau routier départemental - "présentent un intérêt majeur pour les transports interdépartementaux ou régionaux", indique le Département. On peut par exemple citer la RD 675, alternative à l'autoroute A 13 pour rejoindre Pont-L'Evêque depuis l'agglomération caennaise.

Sur près de la moitié des voies concernées, il existe des "bandes multifonctionnelles" sur les bords de la route, sorte de "sas" de sécurité avant l'accotement. Certaines sont d'anciennes routes nationales à double sens, dont la largeur est supérieure à 6 m. Enfin, d'autres sont des axes à trois voies dans les deux sens. Relever la vitesse de 10 km/h permettra, selon le Département "d'éviter une alternance trop rapide des changements de règles".

D'autres axes, représentant 80 km au total, pourront repasser à 90 km/h dans un second temps. Des travaux sont en effet programmés pour les équiper de bandes multifonctionnelles.

Une partie des 500 panneaux de signalisation est déjà posée, prête à être débâchée. - Célia Caradec

500 panneaux pour 55 000 €

Le Conseil départemental du Calvados justifie par ailleurs les raisons qui l'ont poussé à maintenir la majorité des axes à 80 km/h. C'est parfois le relief et la sinuosité des routes, la fréquence des véhicules lents qui y circulent, les accès riverains, la visibilité réduite. Des points que cumule par ailleurs une grande majorité du réseau secondaire, souvent constitué de routes de moins de 6 m de large. "Les vitesses constatées sur ces routes sont inférieures à 80 km/h", indique le Département.

Pour permettre ce retour aux 90 km/h, il a fallu déployer 500 panneaux routiers, pour un budget de 55 000 €. Certains ont pu être récupérés "mais il y en avait peu dans le Calvados car la limitation était de 90 km/h par défaut", note le Conseil départemental.