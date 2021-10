Haras du Pin. Malgré la Covid-19, une avalanche de stars au Grand Complet

C'est un véritable plateau de stars de la discipline qui galopera cette fin de semaine dans les paysages verdoyants du Haras national du Pin, près d'Argentan, à l'occasion de la 24e édition du Grand Complet. Cette épreuve de très haut niveau international met en compétition les meilleurs cavaliers en dressage, en saut d'obstacles et en cross.

Du très haut niveau

Parmi les engagés, citons par exemple le double champion olympique individuel en titre Michaël Jung (Allemagne), Tim & Jonelle Price (Nouvelle-Zélande), Chris Burton (Australie), Tim Lips (Pays-Bas), la nouvelle pépite britannique Tom McEwen (Grande-Bretagne), Zara Tindall (Grande-Bretagne). Et il ne s'agit là "que" des participants étrangers, car côté français aussi, Le Grand Complet fait le plein, avec Thibault Vallette (et son crack Qing du Briot*IFCE), Karim Laghouag, Astier Nicolas, Thomas Carlile, Mathieu Lemoine, Nicolas Touzaint, Jean Teulère, Arnaud Boiteau, Christopher Six, Cédric Lyard… la liste est aussi longue qu'inespérée. Avec la période sanitaire actuelle, il était difficile pour les organisateurs d'imaginer accueillir au Haras national du Pin des participants du niveau habituel de l'événement. Force est de constater que les compétiteurs aiment ce Grand Complet, même lorsque la crise secoue toute la filière. Et cela met du baume au cœur des bénévoles, toujours mobilisés pour proposer une compétition unique en Normandie.

Pour avoir une idée plus précise de ce qui attend les spectateurs du jeudi 13 au dimanche 16 août, voici quelques chiffres : plus de 180 cavaliers engagés, plus de 350 chevaux, dont plus de 100 dans l'épreuve-reine CCIO4*-S, épreuve par équipes comptant pour le circuit de concours complet de la Coupe des Nations de la fédération internationale d'équitation. 18 pays seront en compétition sur le site de l'Orne : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Chine, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne...

À noter le retour à un format jeudi/dimanche (contre jeudi/mardi les années précédentes) avec deux journées consacrées au dressage (jeudi et vendredi) et deux autres au cross et au saut d'obstacles (samedi et dimanche). Attention : le cross de l'épreuve majeure CCIO4*-S Coupe des Nations FEI, sera disputé le dimanche après-midi.

Compte tenu de la Covid-19, l'achat des billets se fait exclusivement sur internet, il n'y aura aucune billetterie à l'entrée et le port du masque sera obligatoire sur l'ensemble du site de l'épreuve.