[Rencontre]. Grand Complet au Haras du Pin : les chefs de piste peaufinent les obstacles

180 cavaliers parmi les meilleurs mondiaux, avec 350 chevaux, disputeront le "Grand Complet" à partir du jeudi 13 août, au Haras national du Pin près d'Argentan.

Covid-19 ou pas, les meilleurs cavaliers du monde arrivent comme chaque été au Haras national du Pin. Ils viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'ailleurs, pour y disputer le "Grand Complet", du jeudi 13 jusqu'au dimanche 16 août. Pas moins de cinq concours de niveaux différents vont s'enchaîner, dont un "international 4 étoiles" de très haut niveau, avec pour chaque cavalier du dressage, du saut d'obstacles, mais aussi du cross avec selon les catégories jusqu'à 40 obstacles à franchir sur une piste vallonnée, longue de 4 000 m, à parcourir le plus rapidement possible. Chaque cavalier peut engager plusieurs chevaux.

"Aussi cher qu'une Formule 1"

"Cette piste est en cours de finition, avec comme principal problème cette année la sécheresse", explique Alain Ponsot, l'un des deux chefs de piste. Il n'a quasiment pas plu depuis le mois d'avril et pour tenter de faire face, des tracteurs arrosent en permanence la piste depuis mardi 4 août à l'aide d'énormes citernes de 10 000 litres. Ce sera ainsi jusqu'au début de la compétition. La piste doit être souple pour ne pas blesser les chevaux. Comment les organisateurs créent-ils cette piste qui propose un nouveau parcours, différent chaque année, aux compétiteurs ? "Certains chevaux coûtent aussi cher qu'une Formule 1, et comme en Formule 1, chaque détail compte. Mais là ce n'est pas de la mécanique, ce sont des animaux et il faut en tenir compte", explique Alain Ponsot. "Il faut s'adapter au relief, alterner les obstacles difficiles avec d'autres plus aisés à franchir." Les parcours et les obstacles sont donc différents d'une année sur l'autre, avec quelques passages obligés, par les gués, ces obstacles avec de l'eau, qui attirent toujours le public.

La compétition du 24e "Grand Complet" au Haras national du Pin débutera jeudi 13 août, pour quatre jours, avec au programme : jeudi 13 et vendredi 14, les épreuves de dressage. Samedi 15 et dimanche 16, ce sera au tour du cross et du saut d'obstacles.

Attention, compte tenu de la situation post-Covid, 1 000 personnes seulement seront admises sur le site du Pin chaque jour de la compétition. Les billets d'accès sont exclusivement en vente sur Internet, il n'y aura cette année aucune billetterie sur place. Le port du masque sera obligatoire sur tout le site.