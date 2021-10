Calvados . Bilan touristique : les vacanciers sont bien présents dans le département

Calvados Attractivité a interrogé 112 professionnels du tourisme (hôteliers, restaurateurs, etc…) sur leur activité du mois de juillet. 51 % d'entre eux estiment que la fréquentation de ce mois était bonne, notamment les chambres d'hôtes, les restaurants et les lieux de visites. 20 % des professionnels avouent même avoir fait une meilleure saison que l'an passé, durant ce mois de juillet.

Par rapport à l'été dernier, il y a plus de touristes français que d'étrangers. Parmi les vacanciers hors hexagone, on retrouve une majorité de Belges, Néerlandais et d'Allemands. Le littoral calvadosien connaît une attractivité similaire à l'an passé. La venue des touristes dans le département s'explique par l'ouverture de certaines frontières, et aussi par la météo plutôt ensoleillée du mois de juillet. Le mois d'août s'annonce bien, car le taux de réservation moyen a augmenté de presque 20 % entre le mois de juillet et le mois d'août. L'anticipation reste difficile pour le secteur du tourisme car beaucoup de réservations de dernière minute se font.