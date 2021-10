Kenya: les grossesses d'adolescentes en hausse pendant l'épidémie de Covid

France-Monde. Linnet, 16 ans, couvre son visage timidement, marmonnant dans ses mains au moment de raconter comment elle a rencontré un homme qui lui a fait de menus cadeaux et donné de l'argent, avant de l'abandonner enceinte et plus pauvre encore qu'avant.