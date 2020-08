Seine-Maritime. Les touristes reviennent progressivement, les Belges au rendez-vous

Si l'on remonte au mois de mai avec le déconfinement, tous les acteurs du tourisme normand s'attendaient à n'avoir qu'une clientèle française ou locale. Au final, la situation sanitaire s'étant améliorée, les touristes reviennent progressivement en Seine-Maritime.

Les Belges en tête

À Rouen, s'il n'y a eu que 5 000 passages de touristes en juin (- 88 % par rapport à 2019), ils sont deux fois plus en juillet. Un signe encourageant d'autant plus qu'un quart des visiteurs sont des étrangers : les Belges en tête, suivis par les Allemands et les Néerlandais.

La venue de ces touristes étrangers devrait se renforcer en août et septembre avec le retour des croisières. S'il n'y a eu que quatre bateaux et 13 escales en juillet, 31 escales et huit bateaux sont attendus sur les quais de Rouen en août. Il s'agit essentiellement d'un public germanophone (Allemagne, Autriche, Suisse et Luxembourg). Ça reste tout de même bien moins qu'habituellement avec 90 escales en moyenne les années précédentes.

Enfin, dès le mois de septembre, les paquebots maritimes remonteront le fleuve à destination de Rouen. Sept bateaux sont attendus d'ici la fin de l'année.