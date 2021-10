Normandie. Nicolas Bay exclu de la commission nationale d'investiture du RN

Marine Le Pen a fait le ménage en excluant six membres, soit un quart de la commission nationale d'investiture du Rassemblement National, révélation de nos confrères du Figaro. Cette commission va être chargée de sélectionner les candidats des prochaines élections départementales et régionales. Parmi les exclus : le Normand Nicolas Bay, député européen, qui est aussi membre du bureau exécutif du parti. " La tendance souverainiste du mouvement est désireuse d'imposer des thématiques plus économiques et sociales " explique Le Figaro, qui précise : " un petit nettoyage est également en cours au niveau des fédérations et des élus locaux ". Le médiatique Gilbert Collard a lui aussi été exclu de cette commission d'investiture.